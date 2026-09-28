Un’altra giovane vita spezzata troppo presto. La comunità di Acate è stata colpita nelle ultime ore dalla notizia della scomparsa di Simone Monello (nella foto), morto all’età di 36 anni al termine di una malattia affrontata con coraggio e discrezione.

La notizia del decesso ha suscitato profondo cordoglio in paese, dove la famiglia Monello è molto conosciuta e stimata. A darne il doloroso annuncio sono la moglie, la mamma, il papà, il fratello, le nonne, gli zii, le cugine, i suoceri, i cognati, gli amici e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati martedì 29 settembre alle 15.30 nella Chiesa Madre di Acate. Il corteo funebre muoverà alle 15 dalla abitazione di via B. Amorelli. Per volontà della famiglia non saranno graditi fiori, ma opere di bene.

Tra i primi messaggi di vicinanza è arrivato quello del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, che ha espresso il dolore dell’intera comunità per una perdita che colpisce profondamente il paese.

«Ci sono notizie che non vorremmo mai apprendere. Oggi Acate si sveglia immersa in un dolore grandissimo: la tragica e prematura scomparsa del nostro giovane concittadino, Simone Monello. È una ferita che mi tocca profondamente. Ho visto crescere Simone, così come Pippo e Mariagrazia hanno visto crescere me, da vicini di casa. Con Pippo ho condiviso tantissimo, compresa l’esperienza sui banchi del Consiglio comunale, prima ancora che un legame profondo di vicinato e di sincera amicizia. Vedere spezzarsi così presto una vita giovane è un’ingiustizia che lascia smarriti e senza parole».

Il primo cittadino ha poi rivolto il proprio pensiero alla famiglia: «All’amico Pippo, a Mariagrazia, a Carlo, a Michela e a tutta la famiglia Monello, stretta in questo momento di incommensurabile dolore, vanno le mie più sentite, sincere e affettuose condoglianze, a nome mio personale, dell’Amministrazione e di tutta la città di Acate».

La morte di Simone Monello arriva in giorni particolarmente dolorosi per la provincia di Ragusa. Negli ultimi tempi, infatti, il territorio ibleo è stato segnato da una serie di lutti che hanno coinvolto persone ancora giovani, vittime di malattie o di tragici eventi improvvisi. Ogni volta la reazione delle comunità è la stessa: sgomento, incredulità e un senso di impotenza davanti a destini che sembrano interrompersi troppo presto.

Quando a mancare è una persona di 36 anni, vengono strappati non soltanto gli affetti più cari, ma anche progetti, speranze e prospettive di vita che sembravano ancora tutte da costruire. Sono perdite che superano la dimensione privata e diventano ferite collettive, specialmente nei piccoli centri dove tutti si conoscono e condividono gioie e dolori.

Acate si stringe oggi attorno alla famiglia Monello in un abbraccio silenzioso e composto, accompagnando Simone nel suo ultimo viaggio con il ricordo di una vita che, seppur breve, ha lasciato un segno profondo nelle persone che lo hanno conosciuto e amato.