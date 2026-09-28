Si è conclusa ieri, domenica 27 settembre, la festa di San Pio X presso l’omonima parrocchia di Ragusa, un appuntamento particolarmente sentito che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli nel segno della preghiera, della comunione e della testimonianza cristiana.

L’ultima giornata dei festeggiamenti si è aperta con la celebrazione eucaristica del mattino presieduta dal parroco, don Francesco Mallemi. Alle 11, la santa messa è stata presieduta da don Salvatore Puglisi e, al termine della celebrazione, è stato conferito il mandato ai catechisti e agli operatori pastorali, chiamati a svolgere il proprio servizio all’interno della comunità ecclesiale nel nuovo anno pastorale.

Nel pomeriggio, i fedeli si sono ritrovati per la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 19, la celebrazione eucaristica conclusiva è stata presieduta dal viceparroco, don Pietro Floridia. Al termine della messa si è svolto un significativo momento di adorazione eucaristica e di ringraziamento per i frutti spirituali della festa e per il cammino comunitario vissuto in questi giorni.

L’intera festa ha rappresentato un’importante occasione di crescita nella fede, richiamando il messaggio e l’esempio di San Pio X, ricordato come “Maestro di fede, educatore di uomini”, e invitando i fedeli a riscoprire la centralità di Cristo nella vita personale e comunitaria, secondo il motto del santo pontefice: “Instaurare omnia in Christo”.

Particolarmente significativa, in questo contesto di rinnovamento spirituale e comunitario, è stata anche la conclusione dei lavori di restauro dell’aiuola dedicata alla Madonna, uno spazio caro ai parrocchiani che è stato restituito al suo decoro grazie all’impegno condiviso di tante persone.

«Un sentito grazie ai collaboratori, ai benefattori e a tutta la comunità parrocchiale per aver reso possibile la realizzazione di quest’opera», hanno sottolineato il parroco don Francesco Mallemi e il viceparroco don Pietro Floridia, esprimendo gratitudine verso quanti, con disponibilità e senso di appartenenza, hanno contribuito al progetto.

La parrocchia ha inoltre rivolto un pensiero di riconoscenza a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dei festeggiamenti religiosi, ai volontari, ai gruppi ecclesiali e alle famiglie che hanno preso parte alle diverse iniziative.