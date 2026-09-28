È entrata nel vivo ieri, domenica 27 settembre, la festa in onore di Maria Santissima Bambina a Monterosso Almo. Una giornata intensa e partecipata che ha visto numerosi fedeli prendere parte ai primi appuntamenti del programma religioso, inaugurando ufficialmente il percorso di preparazione alla solenne celebrazione del 4 ottobre.

Dopo il tradizionale giro del corpo bandistico per le vie del paese, il simulacro di Maria Santissima Bambina è stato accompagnato in processione dalla chiesa di Sant’Anna fino a piazza Rimembranza, dove si è svolta la celebrazione eucaristica all’aperto. Un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dalla presenza del missionario monterossano padre Sebastiano Amato, che ha presieduto la santa messa e ha salutato la comunità prima della sua imminente partenza per il Congo.

Nel corso della celebrazione, padre Amato ha affidato alla protezione della Vergine il proprio prossimo impegno missionario, ringraziando la comunità per la vicinanza e il sostegno ricevuti nel corso degli anni. Le sue parole hanno suscitato profonda partecipazione nei fedeli presenti, che hanno manifestato affetto e riconoscenza nei confronti del sacerdote, rinnovando la preghiera per la sua missione in terra africana. I festeggiamenti proseguiranno oggi, lunedì 28 settembre, con le confessioni in programma alle 18 nella chiesa di San Giovanni Battista. Alle 19 si terrà il pellegrinaggio verso la chiesa di Sant’Anna, l’accensione della lampada votiva e la celebrazione della Santa Messa solenne.

Martedì 29 settembre, nella ricorrenza dei Santi Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, alle 18,30 sarà recitato il Rosario cantato mentre alle 19 sarà celebrata la santa messa con la partecipazione delle forze dell’ordine, degli operatori sanitari e dei volontari.

Mercoledì 30 settembre, festa di San Girolamo e Giornata della Parola, alle 18.30 è previsto il Rosario cantato e alle 19 la celebrazione eucaristica. Al termine si terrà la catechesi sul tema “Maria e Francesco: piccoli per lasciare spazio a Dio”.

Giovedì 1° ottobre, in occasione della festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, alle 18.30 sarà celebrato il Rosario cantato e alle 19 la santa messa durante la quale sarà impartita una speciale benedizione a tutti i bambini e alle mamme in attesa. Il comitato dei festeggiamenti ha rivolto un ringraziamento a Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica per il supporto mediatico assicurato all’evento, un contributo che accompagna e valorizza la diffusione delle iniziative religiose e culturali legate alla festa di Maria Santissima Bambina. La comunità parrocchiale rinnova infine l’invito a partecipare ai prossimi appuntamenti, vivendo questi giorni come un’occasione di preghiera, riflessione e condivisione in preparazione alla grande festa del 4 ottobre.