Proseguono con intensa partecipazione le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi nella parrocchia ragusana dedicata al Santo Patrono d’Italia. Inserito nell’Anno giubilare francescano che ricorda gli ottocento anni dalla morte del Poverello di Assisi, il programma continua a richiamare numerosi fedeli coinvolgendoli in momenti di preghiera, riflessione e condivisone comunitaria (foto Bracchitta).

Il fine settimana appena trascorso è stato caratterizzato da appuntamenti particolarmente significativi. Sabato, la comunità si è ritrovata per il Santo Rosario e la Coroncina a San Francesco d’Assisi, cui ha fatto seguito la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa. Molto partecipato anche l’incontro dal titolo “Francesco: un uomo oltre il tempo”, con canti e meditazioni francescane dedicati agli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi, curati dalla corale parrocchiale con la collaborazione del professore Francesco Licitra.

Ieri, la comunità ha inoltre vissuto una giornata particolare in occasione del nono anniversario di ministero pastorale di don Nicola Iudica (nella foto sopra) alla guida della parrocchia. Le tre celebrazioni eucaristiche della giornata, presiedute dallo stesso parroco, hanno rappresentato un momento di ringraziamento e di condivisione comunitaria, registrando una significativa partecipazione di fedeli.

Le celebrazioni proseguono oggi, lunedì 28 settembre. Alle ore 18 è in programma il santo Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi, mentre alle 18,30 sarà celebrata la santa messa presieduta da don Giovanni Piccione, parroco dell’Immacolata Concezione di Chiaramonte Gulfi, che guiderà la riflessione della comunità nel percorso di avvicinamento alla festa del santo.

Domani, martedì 29 settembre, alle ore 18 si terranno nuovamente il Rosario e la Coroncina dedicati a San Francesco. Alle 18,30 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale di San Giovanni Battista e vicario foraneo della zona di Ragusa, chiamato a incontrare e accompagnare spiritualmente la comunità parrocchiale in questo cammino di preparazione.

Mercoledì 30 settembre, alle 18, è previsto ancora il tradizionale appuntamento con il Rosario e la Coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 la Santa Messa sarà presieduta da fra’ Everisto Zavettieri, collaboratore della parrocchia Sacra Famiglia, che condividerà con i fedeli un momento di approfondimento spirituale nel segno della testimonianza francescana.