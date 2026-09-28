La fortuna sorride ancora alla Sicilia e, questa volta, fa tappa anche a Vittoria. Nei concorsi del Lotto di venerdì 25 e sabato 26 settembre, come riporta Agipronews, nell’Isola sono state registrate vincite complessive superiori a 22mila euro.

Tra i premi più significativi figura quello centrato proprio a Vittoria, dove sabato scorso una giocata effettuata in un punto vendita di via Roma ha regalato una vincita di 10.869 euro grazie a una Cinquina Simbolotto.

L’altra vincita di rilievo è stata registrata venerdì a Borgetto, nel Palermitano, dove in largo Sicilia un fortunato giocatore ha portato a casa 11.880 euro indovinando tre ambi e un terno.

Le due vincite siciliane contribuiscono al bilancio positivo dell’ultimo concorso del Lotto, che in tutta Italia ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro. Da inizio 2026, il montepremi complessivo erogato dal gioco ha raggiunto quota 913,3 milioni di euro.

Per Vittoria si tratta di una bella notizia che conferma come la dea bendata continui periodicamente a fare visita al territorio, regalando soddisfazioni ai giocatori più fortunati della città.