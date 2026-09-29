L’assemblea dei soci di Confcommercio Ragusa ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio preventivo 2026 dell’associazione. La riunione si è svolta nella sede provinciale di Ragusa, con la partecipazione dei componenti sia in presenza sia in collegamento da remoto.

I documenti contabili, illustrati nel corso dei lavori, hanno ricevuto il pieno consenso da parte dell’assemblea, confermando la solidità del percorso amministrativo e gestionale intrapreso dall’associazione a sostegno delle imprese del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro condiviso svolto dagli organismi dirigenti.

«L’approvazione unanime del consuntivo 2025 e del preventivo 2026 – ha spiegato – rappresenta un importante attestato di fiducia nei confronti dell’azione portata avanti dall’associazione. Si tratta di un risultato che nasce dal lavoro condiviso, dal confronto costante e dalla collaborazione tra tutti i componenti della Giunta e del Consiglio, che desidero ringraziare sinceramente per l’impegno profuso e per il senso di responsabilità dimostrato».

Manenti ha inoltre evidenziato come il momento attuale richieda una rappresentanza sempre più efficace per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. «Le imprese hanno bisogno di un’associazione solida, trasparente e vicina ai territori. Ringrazio i consiglieri, la direzione, il personale e tutta la struttura di Confcommercio Ragusa per il lavoro quotidiano svolto al fianco degli operatori economici. Continuiamo a lavorare con determinazione per rappresentare e sostenere le imprese ragusane, una sfida che ci siamo posti e che cerchiamo di onorare ogni giorno attraverso le scelte e le azioni che la nostra associazione porta avanti sul territorio».

L’approvazione dei documenti di bilancio conferma dunque la volontà di proseguire lungo un percorso improntato alla stabilità, alla partecipazione e alla capacità di rispondere alle esigenze delle aziende associate, rafforzando il ruolo di Confcommercio Ragusa quale punto di riferimento per il sistema economico provinciale.