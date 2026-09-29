Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in contrada Roccazzo, frazione del territorio di Chiaramonte Gulfi, all’altezza del crocevia della Sp 5 che conduce verso l’aeroporto di Comiso (foto Assenza).

Per cause in corso di accertamento, due mezzi sono rimasti coinvolti nel sinistro. Il bilancio è di un ferito lieve, soccorso sul posto e affidato alle cure del personale sanitario intervenuto tempestivamente per prestare assistenza.

Immediatamente dopo l’incidente è stato necessario mettere in sicurezza l’area interessata al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione. Sul posto è intervenuto un operatore del Libero consorzio comunale di Ragusa che ha provveduto alla segnalazione del tratto interessato e alla gestione del traffico veicolare, consentendo il regolare deflusso dei mezzi e limitando i disagi agli automobilisti in transito.

Successivamente sono state avviate le operazioni di ripristino della sede stradale. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla delicatezza di un incrocio particolarmente trafficato, utilizzato quotidianamente dagli automobilisti che si spostano tra l’area montana iblea, la zona di Comiso e lo scalo aeroportuale, un punto nel quale è fondamentale mantenere alta l’attenzione durante la guida.