Prenderanno il via giovedì 1 ottobre i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario nella parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa, un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità che accompagnerà fedeli e residenti sino all’11 ottobre con un fitto programma di iniziative religiose, culturali, ricreative e popolari.

L’edizione 2026 della festa prevede momenti dedicati alla spiritualità, alla socializzazione e all’intrattenimento. Tra le iniziative in programma figurano la novena di preparazione alla festa esterna, le celebrazioni eucaristiche quotidiane, la tradizionale lotteria, la pesca di beneficenza, la fiera del dolce, incontri culturali, una serata cinematografica, un concerto musicale, appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, oltre a momenti di aggregazione che coinvolgeranno l’intero quartiere.

Particolarmente significativa la giornata inaugurale dell’1 ottobre. Alle 17 è previsto l’avvio del pellegrinaggio del quadro della Vergine del Rosario nelle case dei fedeli, una tradizione che continuerà per tutto il mese. Alle 18 si terrà l’accensione delle artistiche luminarie che contribuiranno a creare l’atmosfera festosa nel quartiere. Alle 20,30, invece, spazio all’approfondimento culturale con l’incontro tenuto da don Giuseppe Antoci sul tema dell’iconografia storica del simulacro della Madonna del Rosario. Dal 2 al 10 ottobre il novenario: alle 18,15 il Rosario con il canto dei misteri e delle litanie e recita della coroncina alla Madonna. Alle 19 la messa presieduta a turno dai sacerdoti del vicariato di Ragusa con le rispettive comunità parrocchiali.

A rivolgere un messaggio alla comunità è il parroco, padre Salvatore Vaccaro, che invita i fedeli a vivere la festa come un momento di crescita spirituale e di comunione. «La Vergine del Rosario che stiamo festeggiando – sottolinea il sacerdote – ci ricorda che tutti siamo chiamati a collaborare all’opera di Dio e a stringerci attorno a Lei per chiederci ogni giorno come poter essere utili agli altri e alla nostra comunità».

La festa rappresenta uno degli appuntamenti religiosi più attesi del quartiere Ecce Homo e conferma il forte legame tra tradizione popolare, devozione mariana e partecipazione comunitaria. Da sottolineare, inoltre, il sostegno garantito dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di Ragusa e che ha curato la promozione mediatica dei festeggiamenti, contribuendo alla diffusione del programma e alla valorizzazione di un evento che costituisce un importante momento di aggregazione per l’intera città.