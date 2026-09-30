Intensificazione dei controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato, che nei giorni scorsi ha realizzato una serie di servizi straordinari ad alto impatto nei quartieri strategici della città della Contea.

L’operazione, concentrata in particolare nelle ore serali e notturne, ha visto l’impiego congiunto e coordinato di pattuglie in uniforme e di agenti in borghese. Le verifiche hanno interessato in modo capillare le aree nevralgiche del centro e della periferia, tra cui Modica Alta, Modica Bassa, le principali arterie del centro e il quartiere Sacro Cuore. Per l’occasione, gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono stati affiancati dal supporto specializzato del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Il piano straordinario di sicurezza ha permesso di conseguire numeri importanti sul fronte della prevenzione e del monitoraggio urbano: 280 persone identificate, 90 tra veicoli e motoveicoli sottoposti a controllo, 20 violazioni al Codice della strada contestate.

Tra le infrazioni stradali più rilevanti rilevate dagli operatori figurano l’uso del telefono cellulare alla guida, il mancato utilizzo del casco protettivo, la manomissione e l’elaborazione tecnica di alcuni scooter, oltre a diverse irregolarità legate alla mobilità alternativa. In particolare, gli agenti hanno elevato sanzioni mirate nei confronti di conducenti di monopattini circolanti sprovvisti del targhino identificativo obbligatorio e della relativa copertura assicurativa.

L’attività di controllo non si è limitata alla sicurezza stradale. Gli investigatori del Commissariato sono attualmente al lavoro per vagliare la posizione di alcuni dei soggetti controllati nel corso dei servizi: a seguito di ulteriori accertamenti di polizia, le loro posizioni potrebbero aggravarsi e sfociare in segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato legate alla persona e contro l’ordine e la sicurezza pubblica.