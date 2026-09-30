Proseguono con grande partecipazione di fedeli i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi nella parrocchia a lui dedicata di piazza Cappuccini a Ragusa, un percorso spirituale che accompagna la comunità verso la solenne festa esterna in programma domenica 4 ottobre. Nei giorni scorsi si sono svolti gli altri appuntamenti del programma religioso. Lunedì la comunità si è ritrovata per la recita del Santo Rosario e della Coroncina a San Francesco d’Assisi, seguiti dalla celebrazione eucaristica presieduta da padre Giovanni Piccione, parroco della chiesa Immacolata Concezione di Chiaramonte. Ieri sera un nuovo momento di preghiera comunitaria ha visto numerosi fedeli prendere parte al Rosario, alla Coroncina e alla santa messa, presieduta dal parroco della cattedrale e vicario foraneo nella zona di Ragusa, il sacerdote Giuseppe Burrafato, messa inserita nel cammino di preparazione alla ricorrenza francescana.

Oggi, mercoledì, il programma prevede alle 18 la recita del Santo Rosario e della coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da fra’ Everisto Zavettieri, collaboratore della parrocchia Sacra Famiglia, con la partecipazione della comunità parrocchiale. L’attenzione è già rivolta agli appuntamenti di domani, giovedì 1 ottobre, quando entrerà ufficialmente nel vivo la preparazione immediata alla festa con l’avvio del triduo in onore di San Francesco d’Assisi. Un momento particolarmente significativo che accompagnerà i fedeli fino alla solennità del Patrono, prevista domenica 4 ottobre. Anche giovedì alle 18 è in programma il Santo Rosario con la Coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Di Corrado, docente di Patristica presso il Centro accademico di formazione teologica “Studio Teologico San Paolo” di Catania. La liturgia sarà animata con la partecipazione dei cori parrocchiali Sacro Cuore, Savio, San Paolo e San Francesco d’Assisi di Ragusa. L’avvio del triduo rappresenta un passaggio centrale del programma dei festeggiamenti, pensato per aiutare la comunità a riscoprire il messaggio sempre attuale del Poverello di Assisi attraverso la preghiera, la riflessione e la partecipazione ai momenti liturgici che culmineranno con le celebrazioni solenni di domenica prossima.