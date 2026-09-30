Un uomo di 40 anni, originario dell’Albania, è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico dopo essere stato accusato di due tentativi di furto avvenuti a Vittoria lo scorso 21 settembre. La decisione è stata adottata dal giudice del Tribunale di Ragusa che ha convalidato l’arresto eseguito dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo episodio si sarebbe verificato all’interno di un magazzino collegato a un’abitazione privata. In quel momento i proprietari stavano vivendo un momento particolarmente delicato, impegnati nella veglia funebre di un familiare appena scomparso. L’uomo avrebbe danneggiato una porta e forzato un accesso nel tentativo di impossessarsi di alcuni materiali, preparando anche due bobine di rame per il trasporto.

L’azione, tuttavia, sarebbe stata interrotta dal rapido intervento delle forze di polizia, che hanno impedito il compimento del furto. Sempre secondo l’accusa, il quarantenne avrebbe poi preso di mira un secondo obiettivo: il deposito di un negozio di arredamenti. Anche in questo caso avrebbe rovistato nei locali e spostato diversi imballaggi, senza però riuscire ad asportare alcun bene.

Comparso davanti al giudice assistito dall’avvocato Italo Alia, l’indagato ha ottenuto il rinvio del procedimento con richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa. Il processo per direttissima è stato aggiornato al prossimo 11 novembre. Nel frattempo gli investigatori proseguono gli accertamenti per individuare un presunto complice che avrebbe partecipato alle azioni contestate e che al momento non è stato identificato.