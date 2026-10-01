La polizia di Stato di Vittoria e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno arrestato un 40enne, ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato, in concorso con un altro soggetto. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva segnalata la presenza di 2 persone che si stavano introducendo all’interno di un’abitazione privata.

Gli agenti del Commissariato, giunti tempestivamente sul posto, dopo aver cinturato l’area interessata, individuavano i 2 soggetti in fuga. Uno dei 2 riusciva a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro veniva bloccato all’interno di un magazzino. Nel corso della successiva perquisizione, l’uomo veniva trovato in possesso di 2 grimaldelli, un coltello da cucina e di una carta d’identità elettronica priva dell’apposito microchip attestante la validità del documento. Per tali fatti veniva anche denunciato in stato di libertà. Ora l’uomo si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa.