La polizia di Stato di Comiso ha denunciato una donna di 35 anni, originaria della Campania, ritenuta responsabile del reato di truffa.L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima per fatti risalenti allo scorso giugno. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e svolte dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, hanno consentito di accertare che la donna si era presentata come operatrice di una società attiva nel settore del noleggio di autovetture.

Con tale espediente avrebbe indotto un uomo a effettuare un bonifico bancario dell’importo complessivo di 1.400 Euro, quale anticipo per il noleggio di un’autovettura che, tuttavia, non è mai stata consegnata.Al termine degli accertamenti, la trentacinquenne è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.