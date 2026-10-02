Proseguono a Monterosso Almo i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina, un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità locale che si avvia verso il momento culminante di domenica 4 ottobre. Dopo le celebrazioni e gli eventi che hanno caratterizzato i giorni scorsi, il programma religioso continua a richiamare la partecipazione di numerosi fedeli, confermando il forte legame della cittadinanza con la propria tradizione mariana.

Mercoledì scorso la comunità ha vissuto la giornata dedicata alla festa di San Girolamo e alla Giornata della Parola. Un momento di riflessione e approfondimento spirituale che ha avuto come tema la catechesi “Maria e Francesco: piccoli per lasciare spazio a Dio”, occasione per meditare sul valore dell’umiltà e dell’affidamento al Signore, tratti che accomunano la figura della Vergine Maria e quella di San Francesco. Ieri, invece, la ricorrenza di Santa Teresa di Gesù Bambino ha offerto un altro significativo momento di preghiera e condivisione. Durante la celebrazione eucaristica è stata impartita una speciale benedizione a tutti i bambini, alle mamme in attesa e alle famiglie presenti, in un clima di intensa partecipazione comunitaria che ha caratterizzato anche questa tappa del cammino di preparazione alla festa patronale. Il programma prosegue oggi, venerdì 2 ottobre, con la Festa dei Santi Angeli Custodi, una giornata dedicata anche ai nonni, agli insegnanti e agli educatori.

Dopo il Santo Rosario cantato delle 18,30 e la celebrazione della Santa Messa delle 19, alle 21 in piazza Rimembranza è previsto il concerto del coro Cantus Novo con lo spettacolo musicale “Canto in piazza all Together”, appuntamento che unirà spiritualità, musica e aggregazione. Particolare attesa circonda poi gli appuntamenti di domani, sabato 3 ottobre, vigilia della festa e giornata dedicata all’VIII centenario del Transito di San Francesco. Anche in questo caso il programma religioso prevede il Rosario cantato e la celebrazione eucaristica, mentre alle 21, in piazza Rimembranza, si svolgerà lo spettacolo musicale con Deborah Iurato, promosso dall’Amministrazione comunale e destinato a richiamare un vasto pubblico. Al termine è prevista una serata con dj set.

Tra i ringraziamenti che accompagnano questa fase conclusiva dei festeggiamenti, un particolare attestato di gratitudine è stato rivolto anche alla Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica per il supporto mediatico assicurato alla festa di Maria Santissima Bambina. Un contributo significativo, già garantito in occasione di altre manifestazioni religiose di forte valore identitario del territorio, che ha favorito la promozione e la diffusione delle iniziative in programma, consentendo di raggiungere un pubblico ancora più ampio e contribuendo a valorizzare una tradizione che continua a rappresentare uno dei pilastri della fede e dell’identità della comunità monterossana.