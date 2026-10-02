Proseguono con grande partecipazione i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi nella parrocchia ragusana dedicata al Patrono d’Italia. Ieri sera, nell’ambito del triduo di preparazione alla festa, la comunità si è ritrovata per la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Di Corrado dell’Istituto San Paolo di Catania, docente di Patristica presso il Centro Accademico di Formazione Teologica “Studio Teologico San Paolo” di Catania (foto Bracchitta).

Particolarmente coinvolgente è stato il momento dell’animazione liturgica affidata ai cori parrocchiali San Paolo, Sacro Cuore, Savio e San Francesco. A tutti i coristi è andato il sentito ringraziamento della comunità per avere accompagnato la preghiera con il canto, elevando lodi all’amato San Francesco d’Assisi e contribuendo a rendere ancora più intensa e partecipata la celebrazione.

Il programma dei festeggiamenti entra adesso nel vivo. Oggi, venerdì 2 ottobre, giornata dedicata agli Angeli Custodi e ai Nonni, alle 18 sarà recitato il Santo Rosario con la Coroncina a San Francesco d’Assisi, seguito alle 18,30 dalla Santa Messa presieduta ancora da don Giuseppe Di Corrado. Alle 19.30 il sacerdote terrà la catechesi dal titolo “Francesco: la grammatica della Chiesa”, occasione di approfondimento spirituale sulla figura del Santo di Assisi. Gli appuntamenti proseguiranno alle 20.45 in piazza Cappuccini con lo spettacolo di danza “Oltre i confini del mondo. L’infinita carezza di Francesco”, curato dall’Associazione sportiva dilettantistica Danzaperdire e diretto da Renata Guastella. A chiudere la serata, alle 21.30, sarà il concerto “La melodia del legno” proposto dalla cooperativa Filotea con l’orchestra “Armonia Barocca” del Liceo musicale e coreutico “G. Verga” di Modica.

Domani, sabato 3 ottobre, si celebrerà il tradizionale Transito di San Francesco. Anche in questo caso il programma prenderà il via alle 18 con il Rosario e la Coroncina, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Di Corrado. Alle 19.30 si terrà il suggestivo rito del Transito di San Francesco, momento particolarmente significativo che ricorda il passaggio del Santo alla vita eterna. Alle 20.30, in piazza Cappuccini, spazio alla undicesima edizione della manifestazione canora “Una voce per San Francesco”, giunta al sesto Memorial “Mario Vita” e diretta artisticamente da Laura Di Dio. Partner ufficiale dell’iniziativa sarà il “Fatti Sentire Festival”, dedicato alla musica emergente italiana. Durante la serata è prevista inoltre l’esibizione della scuola di ballo “Swing Dance”. La comunità parrocchiale invita fedeli e cittadini a partecipare ai numerosi appuntamenti che, nel segno della spiritualità francescana, uniscono momenti di preghiera, riflessione, cultura e aggregazione.