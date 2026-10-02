Ancora un incidente lungo la strada provinciale 105 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi e ha coinvolto due autovetture che, a seguito dell’impatto, hanno riportato ingenti danni, risultando parzialmente distrutte.

Fortunatamente le conseguenze per gli occupanti non sono state gravi. Le persone coinvolte hanno riportato soltanto ferite lievi e sono state assistite sul posto dai soccorritori intervenuti per prestare le cure necessarie e mettere in sicurezza l’area.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sulle condizioni e sulla sicurezza della Sp 105, arteria particolarmente trafficata che collega il centro abitato di Santa Croce Camerina alla frazione balneare di Scoglitti. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica lungo questo tratto stradale, già in passato teatro di sinistri analoghi che hanno sollevato preoccupazioni tra automobilisti e residenti.

Sarà ora compito delle autorità intervenute ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo torna il dibattito sulla necessità di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di una strada che continua a registrare episodi incidentali con una certa frequenza.