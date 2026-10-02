Bracconieri entrano nella proprietà di un privato e sparano al suo cane sulla Vittoria Acate. “Me lo hanno ridotto quasi in fin di vita – scrive l’interessato – e sarei grato agli enti preposti se potessero avviare dei controlli, al mattino presto, quando arrivano, solitamente intorno alle 5. La zona è quella di contrada Casazza, al km 6. Vi assicuro che ogni giorno è un inferno perché – conclude il residente – sparano senza curarsi di nulla e stavolta ne ha fatto le spese il mio povero cane”. E se dovesse succedere qualcosa di ancora più grave? Il residente specifica che non è la prima volta che si verificano queste invasioni nella sua proprietà, con tanto di discussioni, talvolta anche accese.