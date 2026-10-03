Monterosso Almo si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’anno. Domani, domenica 4 ottobre, la comunità monterossana celebrerà la festa esterna di Maria Santissima Bambina, evento che rappresenta non solo un momento di intensa spiritualità ma anche la conclusione simbolica del calendario delle grandi feste religiose che hanno animato l’estate e l’inizio dell’autunno nel centro montano ibleo.

Dopo giorni di preparazione e di partecipazione ai momenti liturgici che hanno preso il via domenica scorsa, il paese si stringerà attorno alla venerata effigie mariana per una giornata che si annuncia ricca di emozioni, devozione e tradizioni popolari. La giornata festiva prenderà il via sin dalle prime ore del mattino quando il tradizionale sparo dei colpi a cannone e il suono delle campane annunceranno l’arrivo del giorno più atteso. Dopo la messa del mattino e il giro del corpo bandistico per le vie del centro storico, la comunità si ritroverà per la solenne celebrazione eucaristica che precederà uno dei momenti più suggestivi della festa.

Alle 11,30, infatti, il simulacro di Maria Santissima Bambina lascerà la chiesa di Sant’Anna per attraversare le vie del paese nella prima processione della giornata. Il percorso toccherà numerose strade del centro abitato tra preghiere, omaggi floreali e testimonianze di una devozione che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

Nel pomeriggio, l’atmosfera di festa proseguirà in piazza Rimembranza con la tradizionale cena comunitaria, appuntamento che da anni rappresenta un momento di convivialità e aggregazione per l’intero paese.

La sera sarà caratterizzata dalla seconda e più attesa uscita del simulacro. Dopo la celebrazione eucaristica vespertina, Maria Santissima Bambina tornerà alle 20 tra la sua gente per una lunga processione che si snoderà lungo le principali arterie del centro urbano. Sarà il momento culminante dei festeggiamenti, accompagnato dalla partecipazione dei fedeli e da numerosi segni di devozione lungo il percorso. Particolarmente significativo sarà il passaggio in piazza Rimembranza dove verrà recitata la supplica alla Madonna di Pompei.

A rendere ancora più spettacolare la conclusione della festa sarà lo show pirotecnico previsto in serata in piazza San Giovanni. I fuochi d’artificio accompagneranno il rientro del simulacro e chiuderanno ufficialmente una celebrazione che per Monterosso Almo rappresenta uno degli appuntamenti più identitari dell’anno. Gli organizzatori rivolgono inoltre un ringraziamento a Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica per il supporto fornito nella diffusione mediatica del programma dei festeggiamenti, contributo che ha permesso di promuovere efficacemente gli appuntamenti e favorire una più ampia partecipazione dei fedeli. La festa di Maria Santissima Bambina si conferma così non soltanto una ricorrenza religiosa di grande valore spirituale, ma anche un patrimonio culturale e identitario della comunità monterossana.