Proseguono con grande partecipazione di fedeli e cittadini i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità pozzallese, capace di coniugare spiritualità, tradizione popolare e appartenenza identitaria. La festa rappresenta un momento di particolare importanza per l’intera città, chiamata a riscoprire il valore della devozione mariana e il significato del Rosario come strumento di preghiera, affidamento e speranza. Una tradizione che si tramanda da generazioni e che continua a coinvolgere famiglie, giovani e anziani in un percorso di fede condiviso.

Nei giorni scorsi il programma ha registrato numerosi appuntamenti che hanno scandito il cammino religioso verso il momento culminante delle celebrazioni.

Mercoledì scorso, dopo la recita del Santo Rosario, la celebrazione eucaristica è stata animata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo. La serata è poi proseguita con l’Adorazione Eucaristica Carismatica Diocesana, animata dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito Santo, offrendo ai fedeli un intenso momento di preghiera e raccoglimento. Giovedì 1° ottobre la comunità si è ritrovata nuovamente per la recita del Rosario e per la celebrazione eucaristica animata dalla parrocchia di San Giovanni Battista. A seguire, un significativo momento di riflessione con la preghiera comunitaria dedicata alle “Sette Allegrezze di Maria”. Ieri, invece, la celebrazione eucaristica è stata dedicata al ricordo dei giovani defunti, un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità. La serata è poi proseguita in piazza San Pietro con l’iniziativa “La Forza della Vita”, curata dalle giovani coppie della parrocchia.

Il programma entrerà ora nel vivo con gli appuntamenti previsti per il fine settimana.

Oggi, sabato 3 ottobre, alle 18,30, si tiene la recita del Santo Rosario, seguita alle 19 dalla celebrazione eucaristica e dalla veglia di preghiera per il Transito di San Francesco d’Assisi. Alle 20 spazio anche ai momenti popolari con la sfilata musicale delle bande “Città di Pozzallo” e “Santa Maria di Custonaci” lungo le vie cittadine. In piazza Municipio si svolgeranno la 23ª Sagra delle Frittelle e il 14° Festival Danza, appuntamenti che contribuiranno a rendere ancora più partecipata la serata.

Domenica 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, il programma prenderà il via alle 8 con la celebrazione eucaristica. Alle 10.30 le bande musicali attraverseranno le principali vie della città, mentre alle 11 si terrà la celebrazione eucaristica di apertura dell’anno scout e catechistico, seguita dalla benedizione e dall’affidamento dei bambini alla Vergine Maria. Nel pomeriggio, dopo il Rosario delle 18.30 e la messa delle 19, alle 20 prenderà il via il cammino con San Francesco attraverso le vie cittadine, in un percorso che toccherà diversi quartieri e vedrà una sosta presso la casa delle Suore Francescane.

Lunedì 5 ottobre sarà invece una giornata caratterizzata da un momento di particolare rilievo ecclesiale. Dopo la recita del Santo Rosario alle 18.30, alle 19 si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, che guiderà la comunità in un importante momento di comunione e preghiera.

I festeggiamenti dedicati alla Madonna del Rosario rappresentano un patrimonio spirituale e culturale che appartiene all’intera città di Pozzallo. Per questa ragione continua il sostegno di Confcommercio Pozzallo, che riconosce nella festività non soltanto un appuntamento religioso di profonda devozione popolare ma anche un elemento fondamentale dell’identità cittadina. L’associazione dei commercianti sottolinea come queste celebrazioni contribuiscano a rafforzare il senso di comunità, a valorizzare le tradizioni locali e a mantenere vivo un patrimonio di fede e cultura che costituisce una parte essenziale della storia di Pozzallo.