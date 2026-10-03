Anas ha completato l’installazione di due telecamere sulla Ss 194, in altrettante piazzole di sosta nel territorio comunale, per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti solidi urbani lungo la rete stradale.

I dispositivi sono stati collocati nella piazzola al km 91,000, sul lato destro, e in quella al km 90,400, sul lato sinistro. L’intervento punta a scoraggiare comportamenti illeciti e a contribuire alla tutela dell’ambiente e del decoro dell’infrastruttura.

Le telecamere sono state consegnate in comodato d’uso gratuito al Comune di Ragusa, che curerà la gestione dei sistemi di videosorveglianza. Attraverso il Corpo di polizia municipale saranno svolte le attività di accertamento delle violazioni, individuazione e sanzionamento dei trasgressori.

L’iniziativa è stata comunicata da Anas il 1° ottobre 2026 e si inserisce nella collaborazione con le istituzioni locali per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle aree al servizio degli utenti della strada.