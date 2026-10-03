Una giovane di 18 anni, originaria di Vittoria ma residente da tempo in Lombardia, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Roncello, in provincia di Monza e Brianza.

La vittima è Carola Battaglia, classe 2007. La ragazza si trovava alla guida di una Fiat 500 insieme a un amico sedicenne quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con un’Audi lungo via Aldo Moro. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Vimercate, la giovane non è riuscita a sopravvivere alle gravissime lesioni riportate. Il passeggero che viaggiava con lei è stato invece trasferito in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano, dove resta ricoverato con prognosi riservata. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe mostrato alcuni segnali di miglioramento, anche se il quadro clinico rimane molto delicato.

Sulla dinamica del sinistro stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Vimercate, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. Le indagini si concentrano anche su un elemento ancora da chiarire legato agli occupanti dell’Audi coinvolta nello scontro. A bordo del veicolo viaggiavano infatti due uomini: uno, un quarantenne di nazionalità romena, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre dell’altra persona si sarebbero perse le tracce subito dopo l’incidente.

Alcuni testimoni avrebbero riferito ai militari di aver visto un individuo allontanarsi rapidamente dall’auto dopo lo schianto. Gli investigatori stanno cercando di accertare se si trattasse del conducente o di un passeggero e di ricostruire con esattezza tutte le responsabilità dell’accaduto.

La notizia della morte della diciottenne ha suscitato profondo cordoglio sia in Lombardia, dove viveva da anni, sia a Vittoria, città d’origine della famiglia, dove la tragedia è stata accolta con sgomento.