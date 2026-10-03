Proseguono con costanza i controlli della Polizia Locale per contrastare il degrado urbano, i fenomeni di bivacco e le violazioni legate alla circolazione dei monopattini. Un’attività capillare che ha visto impegnati 12 agenti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro e vivibilità nel centro cittadino.

Nel corso dei controlli sono state 34 le persone identificate, mentre sono stati sequestrati 5 monopattini e contestati 8 verbali.

L’attività di controllo ha interessato anche diverse zone del centro, tra cui via Cavour, piazza del Popolo, via Cacciatori, via Vicenza e i Portici Vittoria Colonna, dove sono state inoltre sottoposte a verifica 5 autovetture.

L’azione della Polizia Locale si inserisce in un’attività di presidio del territorio che punta non soltanto a sanzionare i comportamenti irregolari, ma anche a prevenire situazioni che possono compromettere il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici.

Un impegno che viene accompagnato dalla crescente attenzione dei cittadini, che stanno riscontrando una maggiore presenza degli agenti nelle strade e nelle piazze del centro. La percezione registrata è quella di un centro storico più ordinato e maggiormente presidiato, elemento che contribuisce a restituire ai cittadini e a chi frequenta la zona un ambiente più decoroso, vivibile e maggiore sicurezza.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, confermando l’impegno della Polizia Locale nel garantire il rispetto delle regole e una presenza costante sul territorio.