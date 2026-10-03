Incidente stradale autonomo questa sera lungo la Strada provinciale 16, nel territorio di Vittoria. A rimanere coinvolta una Citroën C2 bianca, che ha riportato danni rilevanti alla carrozzeria, in particolare al portellone posteriore. Secondo le prime informazioni, a bordo della vettura viaggiavano due cittadini non comunitari, entrambi rimasti feriti (foto Assenza).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Vittoria insieme ai soccorritori. Il comando della Polizia Locale ha disposto l’esecuzione degli accertamenti alcolemici sul conducente. Al termine dei rilievi, il mezzo è stato affidato in custodia giudiziaria all’Aci e rimosso con carro attrezzi.