Il Modica Calcio torna a sorridere davanti al proprio pubblico e lo fa con una vittoria netta. Al Pietro Scollo i rossoblù superano l’Enna Calcio per 3-0, mettendo in tasca tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione. Una gara condotta dalla formazione di mister Filippo Raciti, capace di costruire diverse occasioni già nella prima frazione e di indirizzare il match con due reti nel finale di tempo.

Il Modica parte subito con il piede sull’acceleratore. Al 6’ Asero mette un ottimo pallone in area sul quale Pierce manca di pochissimo l’impatto di testa a tu per tu con Caputo. Due minuti più tardi è Ferchichi a ricevere un pallone invitante, ma da buona posizione conclude alto.

Al 20’ ancora Asero prova a creare pericoli dalla fascia sinistra con un tiro-cross che attraversa tutta l’area senza trovare la deviazione di un compagno. Al 27’ Kljajic serve Pierce, che prova a colpire di testa ma schiaccia il pallone fuori. Tre minuti più tardi è ancora l’attaccante rossoblù a chiudere una lunga azione caratterizzata da una serie di batti e ribatti, calciando però sopra la traversa.

L’Enna si rende pericoloso al 34’: Floridia calcia una punizione insidiosa che sfiora il vantaggio, con il pallone che termina sulla parte alta della rete.

Al 40’ arriva il meritato vantaggio del Modica. Asero batte il calcio d’angolo e il pallone, nel tentativo di essere allontanato, viene mandato in rete da Mazzone per l’autogol che vale l’1-0. Il vantaggio accende ulteriormente i rossoblù: al 42’ Misseri lascia partire una conclusione dalla distanza che si stampa sul palo. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio. Al 45’ ancora un calcio d’angolo battuto da Asero trova Hulidov, che firma il 2-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. Nella ripresa il Modica impiega appena un minuto per chiudere definitivamente i conti. Pierce si presenta alla conclusione, trova inizialmente la risposta di Caputo ma è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta e mettere in rete il pallone del 3-0. Con il risultato ormai saldamente nelle proprie mani, Raciti gestisce uomini e partita attraverso i cambi, senza rinunciare a cercare ancora la porta avversaria. Al 38’ Flores supera Caputo con un rasoterra, ma trova sulla propria strada un difensore dell’Enna che salva sulla linea. Due minuti più tardi lo stesso Flores va ancora vicinissimo al gol, colpendo la traversa di testa sul cross di Cappello.

Il triplice fischio sancisce così il 3-0 del Modica, che festeggia davanti al proprio pubblico una vittoria costruita con continuità e concretezza. Tre punti pesanti che permettono ai rossoblù di dare forza al proprio cammino in campionato.

TABELLINO

MODICA CALCIO 3-0 ENNA CALCIO

MODICA CALCIO: Romano; Hulidov, Kljajic, Callegari (30’ st Sangare), Asero (25’ st Incatasciato), Misseri (39’ st Aprile), Giardina (13’ st Cappello), Ferchichi, Pierce, Reinero (18’ st Flores), Fedele. All. Filippo Raciti. Doppia Modica Calcio Doppia Modica Calcio

ENNA CALCIO: Caputo; Berto (13’ st Casacchia), Mazzone, Risso (6’ st Mannino), Gabrieli, Ntalu, Tchouyo (22’ st Salvi), Rossitto, Tamiozzo, Floridia (22’ st Amore), Marte (22’ st Caggianiello). All. Natale Serafino. Doppia Modica Calcio Doppia Modica Calcio

Marcatori: 40’ pt autogol Mazzone (M), 45’ pt Hulidov (M), 1’ st Pierce (M).

Ammoniti: Risso (E), Callegari (M), Rossitto (E).

Arbitro: Alessandro Copelli della sezione di Mantova.

Assistenti: Leonardo Moscolari della sezione di Bergamo e Luca Zanibelli della sezione di Brescia.