Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo verificatosi nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre lungo la Strada Provinciale 68, l’arteria che collega Vittoria a Pedalino (foto Assenza).

L’incidente è avvenuto intorno alle 00.45 in contrada Salmè, nei pressi della cantina Calì, al chilometro 2,700 circa. Per cause ancora in corso di accertamento, una Alfa Romeo 159 ha improvvisamente perso il controllo della carreggiata, uscendo di strada.

La vettura, dopo aver divelto un cancello metallico e parte della recinzione di una proprietà privata, ha proseguito la sua corsa terminando violentemente contro un albero di ulivo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato ingenti danni sia all’automobile sia alle strutture colpite.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del servizio di emergenza che hanno prestato le prime cure all’uomo e ne hanno disposto il trasferimento per gli accertamenti e le cure del caso.

L’incidente ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del veicolo, rimasto incastrato tra la vegetazione dopo lo schianto. Presenti inoltre le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

All’alba erano ancora evidenti i segni dello schianto: il cancello completamente distrutto, la recinzione danneggiata e numerosi detriti della carrozzeria sparsi sul terreno circostante. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.