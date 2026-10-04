Preoccupazione e amarezza a Scicli per l’atto vandalico che ha preso di mira la sede cittadina di Noi Moderati. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi rappresentanti del movimento politico che, nella mattinata di oggi, hanno trovato l’ingresso della sede danneggiato.

L’episodio ha immediatamente suscitato reazioni di condanna nel mondo politico locale, soprattutto perché va a colpire un luogo simbolo della partecipazione democratica e del confronto delle idee. Al di là delle appartenenze e delle posizioni politiche, infatti, atti di questo tipo vengono considerati un attacco ai principi del dialogo civile che devono caratterizzare la vita pubblica di una comunità.

In una nota diffusa sui social, Noi Moderati Scicli ha espresso tutta la propria indignazione per quanto accaduto. «Condanniamo fermamente questo gesto indegno, che non appartiene assolutamente all’identità della città di Scicli. Siamo increduli e senza parole», si legge nel messaggio pubblicato dal movimento.

Parole che evidenziano il clima di sconcerto generato dall’accaduto e che, allo stesso tempo, intendono ribadire la volontà di non arretrare di fronte a episodi intimidatori. «Con una profonda amarezza ma una seria riflessione di condanna, fermezza e perseveranza continueremo a proseguire il nostro cammino», aggiungono gli esponenti del partito.

Resta adesso da chiarire la natura dell’episodio e individuare gli eventuali responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità del danneggiamento né sull’entità dei danni subiti dalla sede.

L’auspicio è che si possa presto fare piena luce sull’accaduto. In un contesto democratico, il confronto politico deve sempre svilupparsi attraverso il dibattito e il rispetto reciproco, mai attraverso gesti di vandalismo o intimidazione che rischiano soltanto di avvelenare il clima civile di una comunità. Scicli, città tradizionalmente aperta al dialogo e alla convivenza democratica, è chiamata ancora una volta a respingere con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza.