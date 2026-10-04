Atto vandalico nella notte ai danni dell’autovelox installato dal Comune di Vittoria lungo la strada provinciale 17 che collega il centro urbano a Scoglitti. Secondo quanto reso noto dalla Polizia locale, ignoti avrebbero cosparso di liquido infiammabile l’apparecchiatura di rilevamento della velocità, provocando danni al sofisticato sistema elettronico (foto Assenza).

L’episodio si è verificato su una delle arterie viarie più trafficate e delicate del territorio vittoriese. La Sp 17 rappresenta infatti il principale collegamento tra Vittoria e la frazione balneare di Scoglitti ed è caratterizzata dalla presenza di numerosi accessi e innesti laterali lungo entrambe le carreggiate. Proprio per l’elevata pericolosità del tratto stradale, l’arteria è regolata da una segnaletica orizzontale con doppia striscia continua che impone particolari limitazioni alla circolazione e ai sorpassi.

L’autovelox era stato installato con finalità di prevenzione e sicurezza stradale, allo scopo di contrastare l’eccessiva velocità e ridurre il rischio di incidenti. Negli anni, infatti, la Sp 17 è stata teatro di numerosi sinistri, alcuni dei quali con conseguenze tragiche.

L’azione incendiaria riaccende il dibattito sul rispetto delle regole della circolazione e sulla tutela delle infrastrutture destinate alla sicurezza pubblica. Il danneggiamento dell’impianto rischia infatti di privare temporaneamente gli organi di controllo di uno strumento considerato importante per il monitoraggio della velocità lungo una strada particolarmente esposta a comportamenti pericolosi.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili dell’attentato incendiario e quantificare l’entità dei danni subiti dall’apparecchiatura. Le indagini potrebbero avvalersi anche dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e di eventuali testimonianze utili a ricostruire la dinamica dei fatti.