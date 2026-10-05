Una serata di grande eleganza e bellezza quella che si è svolta presso la Villa Comunale per l’elegante manifestazione Picnic in Villa con… Stile – Incontri e tradizione a cura della Compagnia Nazionale Danza Storica – Storica School Ninphea che ha incantato i presenti con danze d’epoca, abiti storici e atmosfere d’altri tempi.

La Villa comunale si è confermata centro di attrazione e scenario fantastico, cornice ideale per un evento che ha saputo unire cultura, tradizione e convivialità.

Il Comune ha ringraziato la Compagnia Nazionale Danza Storica School Ninphea per la professionalità e l’eleganza.