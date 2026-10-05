Una donna di 67 anni è deceduta nella mattinata di oggi dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava in attesa al Consultorio di Modica Alta, nello stesso edificio che ospita anche la postazione del 118.

Immediato l’intervento dell’equipaggio in servizio. L’infermiere e il soccorritore, resisi conto della gravità della situazione, hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mettendo in atto tutte le procedure previste dai protocolli di emergenza.

La postazione del 118 di Modica Alta, tuttavia, nella giornata odierna era sprovvista del medico a bordo. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Pozzallo. In attesa dell’arrivo del mezzo, infermiere e soccorritore hanno proseguito senza sosta le manovre rianimatorie, operando in costante collegamento con il medico della Centrale Operativa del 118 di Catania e garantendo tutte le procedure previste per una rianimazione avanzata.

Nonostante la rapidità dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano e per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti del caso.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema dell’organizzazione dell’emergenza sanitaria nel territorio e, in particolare, sulla carenza di medici a bordo delle ambulanze del 118, una criticità che continua a interessare diverse postazioni della provincia.