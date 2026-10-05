Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di fedeli la tradizionale festa dedicata ieri a Maria Santissima Bambina, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti e radicati nella comunità locale.

L’intera giornata è stata caratterizzata da momenti di intensa spiritualità, celebrazioni liturgiche, manifestazioni popolari e da una forte presenza di fedeli che hanno accompagnato il simulacro della Vergine lungo le vie del paese, testimoniando ancora una volta il profondo legame che unisce la comunità alla Madonna bambina e alle proprie tradizioni religiose.

Le celebrazioni hanno preso il via sin dalle prime ore del mattino con il suono delle campane e lo sparo dei colpi a cannone che hanno annunciato il giorno di festa. Nel corso della mattinata si sono susseguite la santa messa, il giro del corpo bandistico e la solenne celebrazione eucaristica, culminata con la prima uscita processionale del simulacro di Maria Santissima Bambina, salutata dall’affetto e dalla commozione dei fedeli (foto Pantano).

Particolarmente partecipata anche la tradizionale “cena” del pomeriggio, momento di condivisione e aggregazione che continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche della devozione popolare. In serata, la seconda processione ha attraversato le principali vie cittadine in un clima di preghiera e raccoglimento, coinvolgendo centinaia di persone lungo l’intero percorso.

La conclusione della festa è stata affidata al suggestivo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo, salutando il rientro del simulacro e chiudendo una giornata vissuta all’insegna della fede, della partecipazione e della comunione ecclesiale.

Il comitato organizzatore e la comunità parrocchiale esprimono profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni: sacerdoti, volontari, portatori, associazioni, forze dell’ordine, amministrazione comunale e fedeli che con il loro impegno hanno reso possibile lo svolgimento di ogni appuntamento in un clima di serenità e devozione.

Un particolare ringraziamento viene rivolto a Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che ha assicurato il proprio sostegno mediatico all’iniziativa, confermando la sensibilità e l’attenzione dimostrate negli anni verso le manifestazioni religiose e gli eventi che contribuiscono a custodire e valorizzare le tradizioni delle comunità locali.

La festa di Maria Santissima Bambina si archivia così come un momento di grande partecipazione popolare e spirituale, capace di rafforzare il senso di appartenenza e i valori identitari di una comunità che continua a ritrovarsi attorno alla propria fede e alle proprie radici.