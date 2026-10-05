Nel corso di controlli congiunti allo scalo portuale di Pozzallo, i finanzieri della Tenenza locale e i funzionari dell’Area territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto e bloccato un trasporto illecito di fauna: 300 testuggini e 77 pappagalli, trasportati da un cittadino maltese. L’uomo è stato individuato nei pressi dell’imbarco sul catamarano diretto a Malta mentre trasferiva i numerosi esemplari a bordo di un’auto priva di spazi adeguati e di sistemi di termoregolazione, condizioni ritenute idonee a compromettere la salute degli animali. Tali circostanze sono state confermate dai medici veterinari dell’Asp di Ragusa, intervenuti sul posto.

Gli ulteriori accertamenti, affidati alla Squadra Operativa Cites della Compagnia della Guardia di finanza di Catania-Fontanarossa, hanno stabilito che 76 esemplari rientrano tra le specie tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di fauna e flora minacciate di estinzione: Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla e Cacatua alba. Il sequestro è tra i più significativi riguardanti specie protette. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze, nonché per violazioni della legge 150/1992, che attua in Italia la Convenzione Cites. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati immediatamente a un allevamento amatoriale dotato di strutture idonee per garantirne la corretta assistenza.