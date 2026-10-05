Ha preso il via venerdì scorso il novenario in preparazione della festa esterna della Madonna del Rosario all’Ecce Homo di Ragusa. Tra gli appuntamenti più interessanti di questi primi giorni di celebrazioni, quello legato all’incontro con il direttore dell’ufficio diocesano per i Beni culturali e l’Arte sacra, il sacerdote Giuseppe Antoci, che ha illustrato le peculiarità dell’iconografia storica del simulacro della Madonna del Rosario. Ieri, inoltre, molto partecipata, la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Nel pomeriggio, poi, il torneo di burraco e briscola in cinque nel salone parrocchiale.

Oggi, intanto, alle 19 ci sarà la santa messa animata dall’associazione Rosario perpetuo della parrocchia e dal pio gruppo “Bartolo Longo” con ammissione e rinnovo dei membri. Domani, alle 19, santa messa presieduta da don Gerardo Bouzada Lc e animata dal movimento incontro matrimoniale di Ragusa con la presenza dei coordinatori regionali. Mercoledì si celebra la memoria liturgica della Madonna del Rosario. Alle 9, alle 11 e alle 19 sono in programma le sante messe con la benedizione delle Corone del Rosario. Alle 20,30, poi, la recita del Rosario animato dal comitato dei festeggiamenti 2026.

Da evidenziare, altresì, come l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio cittadino, stia procedendo a effettuare un’azione di pulizia straordinaria in zona per rendere più suggestivi e decorosi i luoghi in cui si celebrerà la festa che anima una buona parte del centro storico superiore.