Rafforzare la collaborazione istituzionale sui temi della legalità economica, della prevenzione e della formazione professionale. È questo il principale obiettivo emerso dall’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia, la vicepresidente Tiziana Vitale e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, colonnello Gianbattista Vismara (nella foto).

Il confronto, caratterizzato da un clima di grande cordialità e reciproca disponibilità, ha rappresentato un’importante occasione per consolidare il dialogo tra due istituzioni chiamate quotidianamente a operare, seppure con ruoli differenti, a tutela della legalità economica e della trasparenza nel territorio ibleo. Nel corso del colloquio sono state individuate alcune significative aree di collaborazione. In particolare, è stata condivisa la volontà di promuovere a breve un evento formativo congiunto dedicato alla normativa antiriciclaggio, tema di crescente rilevanza per i professionisti e per il sistema economico. Inoltre, è stato avviato un percorso di collaborazione nell’ambito del prossimo corso di aggiornamento sulla crisi d’impresa, materia strategica per accompagnare imprese e operatori economici in una fase di costante evoluzione normativa e di mercato.

«Desideriamo rivolgere al colonnello Gianbattista Vismara i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa», ha dichiarato il presidente Michelangelo Aurnia. «La sinergia tra Guardia di Finanza e professioni economico-contabili rappresenta un elemento fondamentale per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità, sostenendo al contempo il tessuto produttivo sano del territorio. Investire nella formazione condivisa, a partire da temi centrali come l’antiriciclaggio e la gestione della crisi d’impresa, significa contribuire concretamente alla diffusione della cultura della legalità, della responsabilità e dell’etica economica, nell’interesse delle imprese e dell’intera comunità».

L’incontro ha confermato la piena sintonia tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa e il comando provinciale della Guardia di Finanza nel promuovere iniziative comuni e momenti di confronto permanente, con l’obiettivo di rafforzare il presidio della legalità economico-finanziaria e offrire un qualificato supporto a cittadini, professionisti e imprese del territorio.