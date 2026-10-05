Una consistente delegazione di Confcommercio Ragusa ha preso parte alla Conferenza di sistema nazionale che si è tenuta a Villasimius, in Sardegna, appuntamento che ha riunito oltre mille rappresentanti provenienti da tutta Italia per tre intense giornate di confronto, approfondimento e definizione delle future linee strategiche dell’organizzazione. I delegati ragusani hanno partecipato ai lavori insieme ai rappresentanti dell’intero sistema Confcommercio, affrontando temi di grande impatto per il mondo delle imprese, del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Un’occasione importante per condividere esperienze, individuare nuove prospettive di sviluppo e contribuire alla costruzione delle strategie che guideranno l’azione del principale corpo intermedio del Paese nei prossimi anni.

Al termine dell’esperienza, il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento e di incoraggiamento ai componenti della delegazione. «E’ stata un’esperienza di formazione importante per tutti noi. Ma ora comincia la parte che conta di più: l’esperienza sul campo. Ognuno di noi, per la propria categoria, con la propria esperienza e le proprie relazioni professionali, ha il compito di rendere Confcommercio Ragusa più grande e più autorevole».

Manenti ha poi sottolineato il valore del lavoro di squadra e della visione condivisa che caratterizzano l’attività associativa. «Lo dico per esperienza diretta. Dalla presidenza fino al vertice regionale ho imparato che far funzionare e armonizzare una macchina complessa non è semplice. Ma è la visione che costruisce rapporti e relazioni, e ci ha permesso di posizionarci bene e di rappresentare al meglio una realtà bella come la nostra. Continuiamo così: partecipando, rappresentando, mettendoci la faccia. Insieme siamo più forti».

La partecipazione alla Conferenza di sistema ha consentito alla delegazione iblea di consolidare relazioni, acquisire nuovi strumenti di crescita e rafforzare ulteriormente il ruolo di rappresentanza esercitato da Confcommercio Ragusa a tutela delle imprese del territorio. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di tradurre sul piano operativo gli spunti emersi durante i lavori di Villasimius e di continuare a garantire alle aziende associate servizi sempre più efficaci e una rappresentanza autorevole ai diversi livelli istituzionali.