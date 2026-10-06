Emergono nuovi sviluppi sulla vicenda che questa mattina ha provocato momenti di forte apprensione alla scuola Pappalardo di Vittoria, in via 1° Maggio, dove il cedimento di una porzione del soffitto all’interno della classe 3ª E ha causato il ferimento lieve di due alunni alla testa (foto Assenza).

Secondo quanto si apprende, la Procura della Repubblica di Ragusa si è immediatamente attivata sulla vicenda. Il magistrato di turno avrebbe infatti aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti per fare piena luce sulle cause del crollo e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio, avvenuto intorno a mezzogiorno durante l’attività scolastica, aveva richiesto l’intervento di due ambulanze del 118, dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e dei tecnici dell’ufficio competente. L’aula interessata era stata immediatamente evacuata e dichiarata inagibile in via precauzionale.

Nel frattempo, la dirigenza scolastica si è mossa con tempestività per affrontare l’emergenza. È stata infatti attivata con procedura di somma urgenza una ditta specializzata che avrà il compito di effettuare gli interventi necessari per mettere in sicurezza i locali e procedere con le verifiche tecniche richieste.

L’apertura dell’inchiesta rappresenta un passaggio importante per chiarire se il cedimento sia stato determinato da problemi strutturali, da carenze manutentive o da altre criticità che dovranno essere accertate dagli organi competenti. Saranno infatti gli accertamenti tecnici e gli eventuali sopralluoghi disposti dall’autorità giudiziaria a fornire un quadro preciso dell’accaduto.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra famiglie, docenti e studenti. Solo per una fortunata coincidenza le conseguenze non sono state più gravi. L’episodio riporta infatti al centro del dibattito il tema della sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto in strutture che ospitano quotidianamente centinaia di ragazzi.

Mentre proseguono le indagini e gli interventi urgenti di ripristino, resta alta l’attenzione della comunità vittoriese su una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo ben più drammatico.