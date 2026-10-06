Pozzallo si prepara a vivere una delle giornate più sentite e partecipate dell’anno con la festa della Madonna del Rosario, Patrona Civitatis. Un appuntamento che affonda le proprie radici nella storia e nella tradizione religiosa della città marinara e che, anno dopo anno, continua a rappresentare un forte momento di fede, aggregazione e condivisione per l’intera comunità.

Il programma di domani sarà particolarmente intenso. Le celebrazioni prenderanno il via sin dalle prime ore del mattino con il Rosario e le solenni concelebrazioni eucaristiche che vedranno la partecipazione di autorità religiose e civili. Momento centrale della giornata sarà la consegna delle chiavi della città alla Patrona e il tradizionale atto di consacrazione della comunità pozzallese alla Madonna del Rosario. Alle 8 la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Giorgio Demetrio Gallaro, arcivescovo emerito del dicastero per le Chiese orientali. Alle 10 recita del Rosario. Alle 10,15 dal palazzo di Città “Giorgio La Pira” muoverà il corteo delle autorità civili e militari con la partecipazione dei sodalizi. Alle 10,30 la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto. A seguire la consegna delle “chiavi”.

Nel pomeriggio spazio anche agli eventi collaterali con il giro del gruppo musici e sbandieratori “Città di Floridia”, alle 16, e la tradizionale Fiera del Dono in piazza San Pietro, alle 17. In serata, dopo la concelebrazione eucaristica delle 18, presieduta da mons. Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, prenderà il via la solenne processione del simulacro della Madonna del Rosario che attraverserà le principali vie cittadine, richiamando migliaia di fedeli e visitatori.

A chiudere i festeggiamenti saranno il tradizionale spettacolo pirotecnico in piazza Municipio alle 22 e il suggestivo rientro del simulacro nella chiesa Madre con la tradizionale “corsa” lungo la via Vito Giardina.

A sostenere mediaticamente l’iniziativa c’è anche Confcommercio Pozzallo, da sempre attenta alle manifestazioni che rappresentano il patrimonio identitario del territorio. L’associazione evidenzia come le feste religiose non siano soltanto eventi devozionali, ma autentici momenti di coesione sociale capaci di unire generazioni diverse attorno a valori condivisi, tradizioni tramandate nel tempo e senso di appartenenza alla comunità.

In un periodo storico in cui spesso si avverte il rischio della frammentazione sociale, appuntamenti come la festa della Madonna del Rosario continuano a dimostrare la loro capacità di creare aggregazione, favorire l’incontro tra le persone e valorizzare la storia delle comunità locali. Un patrimonio immateriale che merita di essere custodito e sostenuto, anche per il contributo che offre alla promozione culturale e sociale della città. Domani Pozzallo rinnoverà così il proprio legame con la Patrona, in una giornata che si annuncia ricca di spiritualità, tradizione e partecipazione popolare.