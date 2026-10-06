Ancora un episodio di furto ai danni di un’attività commerciale a Vittoria. A denunciare l’accaduto sono stati i titolari di un esercizio commerciale che, attraverso un post pubblicato sui social network, hanno raccontato quanto avvenuto all’interno del proprio punto vendita, lanciando al tempo stesso un appello agli altri commercianti della città.

“Queste persone sono entrate nel nostro negozio e hanno rubato”, scrivono i titolari, che non nascondono amarezza e indignazione per un episodio che colpisce non soltanto dal punto di vista economico, ma anche umano.

Dietro ogni attività commerciale, infatti, ci sono investimenti, sacrifici, giornate di lavoro e la costante lotta per mantenere aperta un’impresa in un periodo già complesso per il commercio di prossimità. Per questo motivo, spiegano i commercianti, subire un furto rappresenta un duro colpo per chi quotidianamente si impegna a portare avanti il proprio lavoro.

Nel post è stato condiviso anche un video che riprenderebbe gli autori del furto. L’obiettivo è duplice: da una parte cercare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili, dall’altra mettere in guardia gli altri esercenti affinché mantengano alta l’attenzione.

I titolari del negozio invitano chiunque riconosca le persone immortalate dalle telecamere o sia in possesso di informazioni utili a contattarli privatamente, chiedendo inoltre la massima condivisione del filmato per evitare che altri commercianti possano subire episodi analoghi.

L’ennesimo episodio denunciato sui social riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza a Vittoria. Molti operatori economici lamentano infatti un crescente clima di preoccupazione legato ai furti e agli atti predatori che colpiscono negozi, attività commerciali e imprese del territorio.

Al di là dell’entità del bottino, ogni furto lascia dietro di sé conseguenze pesanti. Oltre al danno economico immediato, si alimenta infatti un senso di insicurezza che incide sulla serenità di chi lavora e investe nella città. Per molti commercianti la vera ferita non è soltanto ciò che viene sottratto, ma la consapevolezza di poter diventare nuovamente bersaglio di simili episodi.

Da qui l’appello, sempre più frequente, a rafforzare i controlli e le misure di prevenzione per tutelare il tessuto commerciale locale, già alle prese con le difficoltà economiche del momento. La speranza è che le immagini diffuse possano contribuire a fare chiarezza sull’accaduto e ad individuare i responsabili, restituendo un po’ di fiducia a chi ogni giorno alza la saracinesca del proprio negozio con impegno e sacrificio.