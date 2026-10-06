Momenti di paura questa mattina alla scuola Pappalardo di Vittoria, in via 1° Maggio, dove intorno alle 12 si è verificato il distacco di una porzione del soffitto all’interno di un’aula della classe 3ª E.

L’episodio ha provocato il ferimento lieve di due alunni, colpiti alla testa dai materiali caduti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Immediato anche l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e dei tecnici dell’ufficio comunale competente, chiamati a verificare le cause del cedimento e le condizioni di sicurezza dei locali scolastici.

Per precauzione l’aula interessata dall’incidente è stata immediatamente sgomberata e dichiarata inagibile, in attesa degli accertamenti tecnici necessari a stabilire l’entità dei danni e gli eventuali interventi da effettuare.

L’accaduto ha suscitato apprensione tra studenti, docenti e famiglie. Saranno ora le verifiche delle autorità competenti a chiarire le cause che hanno determinato il cedimento del soffitto e ad accertare se vi siano ulteriori criticità all’interno dell’edificio scolastico.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, un aspetto che continua a rappresentare una priorità per garantire la tutela degli studenti e del personale scolastico (foto Assenza).