Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa.

I Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, operando unitamente al personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (Ct), hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 54enne del posto, gravemente indiziato del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’operazione è scaturita a seguito di un’accurata attività informativa che ha permesso ai militari di organizzare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, in contrada Donnagona. Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto un allestimento idoneo alla coltivazione al chiuso di stupefacenti. Nello specifico, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 piante di marijuana in fase di fioritura, oltre a circa 105 grammi della medesima sostanza stupefacente essiccata e pronta per il confezionamento.

Tutto il materiale, la droga e le piante sono stati posti sotto sequestro. I reperti, presi in carico dai Carabinieri, rimarranno in custodia in attesa delle analisi chimiche qualitative e quantitative di laboratorio, prima di essere depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato competente.

Il 54enne, il cui grado di responsabilità andrà vagliato in sede giurisdizionale come normativamente previsto, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.