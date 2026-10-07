Una Mini Cooper e una Hyundai si sono scontrate poco dopo le 18 di oggi all’incrocio tra via Gandhi e via delle Betulle, a Comiso. Tre le persone, tutte anziane, che sono rimaste ferite: il conducente della Mini e una coppia che viaggiava sulla Hyundai (foto Assenza).

I tre sono stati soccorsi e trasferiti in ambulanza all’ospedale di Vittoria. Hanno riportato diverse ferite e contusioni, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi erano diretti verso Vittoria.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Comiso, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Sul posto anche i vigili del fuoco.

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione.

Via Gandhi è rimasta chiusa al traffico in direzione di Chiaramonte per circa un’ora, durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata