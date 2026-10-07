Un nuovo episodio di vandalismo colpisce uno spazio pubblico particolarmente caro alla comunità. Nella piazzetta Sacro Cuore dedicata alla memoria di Biagio Attardi, giovane scomparso tragicamente all’età di 16 anni in seguito a un incidente stradale, ignoti hanno dato alle fiamme una panchina, lasciando dietro di sé ulteriori segni di degrado e incuria.

L’accaduto ha suscitato forte amarezza tra i residenti e sui social network, dove nelle ultime ore sono stati condivisi filmati e testimonianze che documentano i danneggiamenti. Oltre alla panchina distrutta dal fuoco, vengono segnalate bottiglie infrante, rifiuti sparsi nell’area, atti di inciviltà e danni al verde pubblico.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è il valore simbolico del luogo. La piazzetta porta infatti il nome di Biagio Attardi, la cui memoria continua a essere custodita dalla comunità e da quanti lo hanno conosciuto. Per questo motivo molti cittadini hanno interpretato l’episodio non soltanto come un gesto vandalico ai danni di un bene pubblico, ma anche come una ferita morale nei confronti della famiglia e del ricordo del ragazzo.

Tra le segnalazioni emerse in queste ore vi sarebbe anche la scomparsa di una statuetta della Madonna, dopo che la stessa sarebbe stata utilizzata in modo improprio. Circostanza che, se confermata, contribuirebbe ad alimentare il senso di abbandono denunciato da chi frequenta abitualmente la zona.

L’episodio riaccende il dibattito sulla tutela degli spazi pubblici e sulla necessità di contrastare fenomeni che incidono non solo sul decoro urbano, ma anche sul patrimonio affettivo e identitario di una comunità. I residenti chiedono maggiore attenzione e controlli affinché la piazzetta possa tornare a essere un luogo di incontro e memoria, lontano da atti di inciviltà che ne compromettono il significato più profondo.