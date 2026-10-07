Confcommercio provinciale Ragusa amplia la rete dei servizi a favore delle imprese associate attraverso una nuova convenzione siglata con Integra Srl, società specializzata nei settori della formazione, della consulenza e del recruiting aziendale.

L’accordo nasce con l’obiettivo di favorire la crescita, l’innovazione e la competitività del tessuto imprenditoriale del territorio, mettendo a disposizione degli associati strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e rafforzare le proprie competenze manageriali.

La partnership prevede una serie di vantaggi esclusivi per gli associati di Confcommercio Ragusa. Tra le misure principali figura l’accesso gratuito al percorso formativo “Strategie vincenti per il tuo business”, articolato in tre sessioni di tre ore ciascuna e dedicato a tematiche di particolare attualità per il mondo imprenditoriale: gestione del cambiamento, leadership, sviluppo del talento, gestione dei gruppi di lavoro, web marketing e gestione dei conflitti.

La convenzione introduce inoltre condizioni economiche agevolate sui servizi offerti da Integra, con uno sconto del 15% sull’intero catalogo dedicato agli associati.

L’intesa punta, inoltre, a sviluppare iniziative condivise di co-marketing, networking e promozione della cultura d’impresa, favorendo occasioni di confronto e crescita professionale per gli imprenditori della provincia.

Un ulteriore elemento qualificante dell’accordo riguarda i clienti di Integra che non risultano ancora iscritti a Confcommercio. Per loro è previsto uno sconto del 40% sulla quota ordinaria della prima adesione all’associazione, con l’obiettivo di ampliare la base associativa e rafforzare la rappresentanza delle imprese del territorio.

«Questa convenzione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Confcommercio Ragusa orientata a garantire ai propri associati servizi sempre più qualificati e ad alto valore aggiunto», sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. «Oggi fare impresa significa investire continuamente in competenze, organizzazione e capacità di innovare. Grazie alla collaborazione con Integra mettiamo a disposizione delle aziende un percorso concreto di crescita manageriale e professionale che può tradursi in maggiore competitività e nuove opportunità di sviluppo». Per Gianluca Manenti, l’accordo assume anche una valenza strategica per il territorio: «La formazione continua è una leva fondamentale per affrontare i cambiamenti del mercato. Attraverso questa partnership vogliamo accompagnare gli imprenditori in un percorso di qualificazione delle competenze e di rafforzamento delle proprie capacità gestionali, creando allo stesso tempo nuove occasioni di networking e collaborazione tra aziende».

La convenzione, sottoscritta nella sede Confcommercio di Ragusa, avrà una durata iniziale di dodici mesi e si inserisce nel percorso avviato per ampliare costantemente il ventaglio di opportunità e vantaggi riservati alle imprese associate, con particolare attenzione ai temi della formazione, dell’innovazione e dello sviluppo del capitale umano.