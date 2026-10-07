Svolta nelle indagini sull’incidente stradale che ha causato la morte di Carola Battaglia, la giovane di origini vittoriesi deceduta dopo un violento schianto avvenuto in Brianza. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un quarantenne romeno residente nell’area di Bellusco, ritenuto il presunto conducente dell’Audi A6 coinvolta nel sinistro.

L’inchiesta nelle ultime ore si è concentrata soprattutto sui momenti immediatamente successivi all’impatto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, all’arrivo dei soccorritori all’interno dell’Audi sarebbe stato trovato un uomo che però non sarebbe stato alla guida del veicolo. Testimonianze e riscontri investigativi farebbero infatti riferimento alla presenza di una seconda persona che, dopo lo schianto, si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno quindi indirizzato le verifiche sul quarantenne, presentatosi in caserma solo diverse ore dopo i fatti.

Intanto, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per definire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità, resta il dolore per la perdita della giovane. La salma di Carola Battaglia si trova ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del magistrato sugli ulteriori esami da effettuare. Solo successivamente sarà possibile fissare i funerali.

La famiglia, che da oltre dieci anni vive a Busnago, non ha ancora sciolto la riserva sul luogo della sepoltura. Tra le ipotesi c’è anche quella di riportare il feretro a Vittoria, consentendo alla comunità ragusana di salutare per l’ultima volta la giovane concittadina.

Resta inoltre ricoverato il sedicenne che viaggiava con la ragazza sulla Fiat 500 coinvolta nell’incidente. Le sue condizioni, pur rimanendo serie, avrebbero fatto registrare segnali di miglioramento. Ferite lievi, invece, per il passeggero dell’Audi.

Due comunità, quella brianzola e quella vittoriese, continuano così a stringersi attorno alla famiglia di Carola Battaglia, mentre gli investigatori cercano di fare piena luce su una tragedia che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.