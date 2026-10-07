Molto partecipata la santa messa di ieri sera presieduta da don Gerardo Bouzada Lc e animata dal movimento “Incontro matrimoniale” di Ragusa, con la presenza dei coordinatori regionali. L’appuntamento che si è tenuto nella chiesa dell’Ecce Homo rientra nel contesto dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario. E proprio oggi, tra l’altro, cade la memoria liturgica della Madonna del Rosario con le sante messe delle 9, delle 11 e delle 19 che saranno caratterizzate dalla benedizione delle corone del Rosario (foto Bracchitta).

Alle 20,30 ci sarà la recita del Rosario meditato da parte del comitato festa 2026. Domani sera, alle 20,30, la serata cinematografica con il film War Room che sarà proiettato nel salone parrocchiale. Dal 9 all’11 ottobre è in programma la Fiera del dolce nel salone parrocchiale. Venerdì 9, inoltre, alle 20,30, ci sarà il concerto in piazza Solferino a cura dell’associazione culturale Cantus Novo diretta dal maestro Giovanni Giaquinta. Sabato, alle 20, accoglienza ed esposizione della nuova Varicedda a cura dei bambini e dei ragazzi della parrocchia. Alle 20,30 sagra casereccia in piazza Solferino e, alle 21, serata musicale e di ballo con Peppe Cannizzo. Proseguono, intanto, le azioni di pulizia straordinaria portate avanti sul territorio parrocchiale dall’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale. L’obiettivo è fare in modo che la zona, durante la processione di domenica con il simulacro, possa presentarsi il più decorosa possibile agli occhi dei visitatori.