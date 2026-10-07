La polizia di Stato di Vittoria ha denunciato a piede libero un ventenne per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il fatto è avvenuto nella notte, quando il giovane, alla vista della pattuglia del Commissariato di Ps di Vittoria, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’automobilista è stato raggiunto poco dopo dagli agenti, anche a seguito di un sinistro stradale che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto nell’auto un coltello da cucina con lama di 15 centimetri e circa un grammo di sostanza stupefacente. Sottoposto all’etilometro, il ventenne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,74 grammi/litro ed è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.