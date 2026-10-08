La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un 26enne del posto, ritenuto responsabile del reato di rapina. L’episodio è stato segnalato da un corriere che, presentatosi al Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha denunciato di essere stato derubato poco prima, mentre effettuava una consegna in orario serale.

Stando al suo racconto, l’aggressore lo avrebbe minacciato di morte puntandogli un coltello, costringendolo a consegnare il portafoglio contenente i documenti personali e 500 euro in contanti, per poi darsi alla fuga. La dettagliata descrizione fornita dalla vittima e l’immediata attività d’indagine avviata dagli investigatori di Vittoria hanno consentito di individuare in tempi rapidi il presunto autore dell’assalto. Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.