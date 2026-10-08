Continua incessantemente l’attività di contrasto ai reati in genere da parte del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa anche con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, unitamente ai militari della locale Stazione, sono intervenuti in via Matteotti, poiché era stato segnalato un soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica armato di un coltello a serramanico di circa 30 cm.

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di disfarsi dell’arma bianca, immediatamente recuperata e sottoposta a sequestro.

Accompagnato presso la sede della Compagnia carabinieri di Vittoria per i necessari accertamenti, il 28enne di origini tunisine è andato in escandescenza, inveendo contro il personale operante e il militare addetto alla ricezione del pubblico. A seguito delle ripetute minacce, sfociate in violenti spintoni e il tentativo di aggressione fisica nei confronti di tre carabinieri, l’uomo è stato bloccato e ammanettato.

Considerate le circostanze, il 28enne è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per il porto abusivo di armi. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea.

L’ipotesi accusatoria dovrà trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.