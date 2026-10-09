Due fine settimana all’insegna dello sport, della competizione, del mare e della sostenibilità ambientale. L’Asd Circolo velico Kaucana è pronta a organizzare la “Settimana della Vela – Donnalucata 2026”, un importante appuntamento del calendario velico regionale che, nel mese di ottobre, porterà sulle acque della costa sciclitana decine di giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia. L’evento, inserito nell’attività della Federazione Italiana Vela VII Zona, si articolerà in due distinti weekend di gara che trasformeranno Donnalucata in uno dei principali punti di riferimento della vela giovanile siciliana. Il primo appuntamento è in programma il 10 e 11 ottobre con la Finale zonale della Coppa Sicilia Classe Optimist, manifestazione che vedrà protagonisti i giovani velisti impegnati nell’atto conclusivo della stagione agonistica della più importante classe di avviamento alla vela. Saranno due giornate di grande spettacolo sportivo durante le quali i migliori talenti regionali si contenderanno il prestigioso traguardo della Coppa Sicilia.

Il secondo weekend, il 17 e 18 ottobre, sarà invece dedicato alla Prima tappa zonale del Ranking 2027 delle Classi Ilca, competizione che darà ufficialmente il via alla nuova stagione agonistica per una delle classi olimpiche più diffuse e apprezzate nel panorama velico internazionale. Alla regata Ilca dovrebbero partecipare anche degli equipaggi provenienti da Malta.

L’iniziativa, organizzata dall’Asd Circolo velico Kaucana con il supporto del Circolo Nautico e del Circolo velico di Donnalucata e della Lega Navale Italiana – delegazione di Marina di Ragusa, può inoltre contare sul patrocinio del Libero consorzio comunale di Ragusa e del Comune di Scicli, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il territorio.

“Abbiamo scelto lo scorso anno, per la prima volta, Donnalucata come base nautica di una regata velica Ilca, quasi come un ripiego. Era una location totalmente sconosciuta e la federazione si è fidata della nostra organizzazione. Il posto è piaciuto molto e quest’anno abbiamo raddoppiato, riunendo le due regate in un unico evento che auspichiamo possa diventare un appuntamento fisso, ampliato magari ad altre classi”.

“Per il nostro circolo rappresenta un motivo di grande orgoglio poter ospitare una manifestazione di così alto livello tecnico e sportivo”, aggiunge il presidente dell’Asd Circolo velico Kaucana, Nunzio Micieli. “La Settimana della Vela non è soltanto una competizione agonistica ma vuole essere soprattutto una festa del mare, dei giovani e dei valori che questo sport insegna quotidianamente: rispetto, sacrificio, inclusione e spirito di squadra. Donnalucata possiede caratteristiche ideali per l’attività velica e siamo felici di poter mostrare a tanti atleti e alle loro famiglie la bellezza della nostra costa e l’accoglienza della nostra comunità”. La manifestazione avrà inoltre una forte connotazione legata alla tutela dell’ambiente marino. Lo spirito dell’evento sarà infatti orientato alla promozione di comportamenti sostenibili e alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, una delle principali minacce per l’ecosistema marino.

“Chi pratica la vela vive il mare ogni giorno e ha il dovere di proteggerlo”, aggiunge Micieli. “Abbiamo voluto che questa manifestazione lanciasse anche un messaggio concreto di sensibilizzazione ambientale. Per questo motivo a tutti i partecipanti sarà donata una borraccia riutilizzabile, un piccolo gesto simbolico ma significativo per promuovere una cultura del rispetto del mare e dell’ambiente”. Per quattro giornate Donnalucata diventerà dunque il palcoscenico naturale di una grande festa dello sport, capace di coniugare agonismo, promozione del territorio e sostenibilità, richiamando sulle coste iblee giovani velisti, tecnici, famiglie e appassionati provenienti da tutta la regione. A conferma dell’importanza e dell’apprezzamento della manifestazione è giunta la conferma della presenza del presidente della VII zona Fiv (Sicilia) Beppe Tisci. L’Asd Circolo Velico Kaucana rivolge infine un ringraziamento alla Federazione italiana Vela VII Zona, al Libero consorzio comunale di Ragusa, al Comune di Scicli, al Circolo nautico e velico Donnalucata, alla Lega navale italiana di Marina di Ragusa, ai volontari e a tutti i partner, in particolare l’azienda ragusana Ricca It e l’associazione Samot Ragusa ets che contribuiranno alla riuscita della Settimana della Vela 2026.