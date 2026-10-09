La dea bendata fa tappa a Ragusa e regala la vincita più importante dell’ultima estrazione del Lotto. Nell’appuntamento di giovedì 8 ottobre, infatti, la città iblea ha fatto registrare un colpo da oltre 32 mila euro, risultato che rappresenta il premio più alto centrato in tutta Italia nel concorso. La vincita è stata ottenuta in via Fallira grazie a una giocata da appena 10 euro che ha permesso di indovinare un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo.

L’estrazione ha sorriso in generale alla Sicilia, protagonista di una vera e propria tripletta fortunata che ha portato nell’Isola oltre 65 mila euro complessivi.