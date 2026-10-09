Un accorato appello sta facendo il giro dei social network a Modica. Una madre è alla ricerca di eventuali testimoni di un episodio che, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre nella zona della villetta di Modica Alta, in via Roma, nei pressi del monumento “U Cunsulu”.

Nel post pubblicato online, la donna racconta che la figlia sarebbe stata vittima di una presunta aggressione da parte del padre di una sua coetanea. Secondo la versione riportata sui social, l’uomo avrebbe afferrato la ragazza per i capelli, trattenendola con forza per le braccia e tentando successivamente di farla salire a bordo di un’automobile.

La madre sostiene che la giovane sarebbe riuscita a sottrarsi grazie all’intervento di alcuni ragazzi presenti sul posto, che l’avrebbero aiutata a liberarsi. Sempre secondo quanto riferito nel post, l’uomo avrebbe poi inseguito la minorenne in auto fino alla zona del Collegio-Oratorio Salesiani, dove la ragazza avrebbe chiesto aiuto ad alcune persone presenti.

L’obiettivo dell’appello è individuare una donna che, al momento dei fatti, si trovava nella villetta in compagnia di un piccolo cane e che potrebbe aver assistito alla scena. La signora viene indicata come possibile testimone dell’accaduto.

La famiglia invita chiunque abbia visto qualcosa o possa fornire elementi utili a farsi avanti attraverso i canali social, al fine di ricostruire con precisione quanto sarebbe successo.